Льюис Хэмилтон создал продюсерскую кинокомпанию

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вместе со своим менеджером Пенни Тоу создал продюсерскую кинокомпанию Dawn Apollo Films, сообщает Daily Mail.

«Цель состоит в том, чтобы создавать впечатляющие истории и, в конечном итоге, вдохновлять людей с помощью фильмов. Большая часть новой компании будет посвящена социальному влиянию и обществу. Эти темы очень важны для меня», — заявил Хэмилтон.

В разработке у Dawn Apollo Films уже находятся два проекта: документальный фильм о карьере самого Хэмилтона и художественный фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли для стримингового сервиса Apple+.