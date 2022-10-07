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7 октября, 13:40

Немов не стал комментировать ситуацию по поводу отношения к российским спортсменам

Виктория Кравченко
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился мнением по поводу отношения к российским спортсменам в связи с отстранением от международных соревнований.

— Возможно ли в обозримом будущем улучшение отношений международных спортивных организаций к российским спортсменам и командам?

— Вы знаете, я здесь даже не могу комментировать, потому что ситуация настолько сложная и непредсказуемая... Сегодня так, а завтра может быть по-другому. Самое главное, чтобы спорт объединял людей во всем мире. Это самое главное. Культура, спорт... Они должны объединять людей. Невозможно, чтобы было как-то по-другому.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://iz.ru/1406558/aleksei-fomin/vse-ponimaiut-chto-mirovaia-gimnastika-bez-rossiiskoi-nevozmozhna
Алексей Немов
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