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7 октября, 12:20

Подруга Гогричиани: «Знаю, что игроки негласно поддерживают меня. Верю, что в «Балтике» играют настоящие мужчины»

Девушка игрока «Балтики» Гогричиани рассказала, что футболисты клуба негласно поддерживают ее
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристина Куддис.
Фото Соцсети

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» рассказала, что футболисты клуба негласно поддерживают ее.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Кроме жен футболистов из клуба никто поддержку мне не оказал, не связывался. Насколько знаю, сами игроки оказывают мне ее, просто негласно. Хочется верить в то, что в «Балтике» играют настоящие мужчины, которые подобные поступки не поощряют и являются противниками насилия, рукоприкладства по отношению к девушке», — сказала Куддус «СЭ».

Футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

ФК Балтика
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Подруга Гогричиани: «Со мной связываются жены футболистов «Балтики». По-женски выражают свою поддержку»

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