Названы последствия заболевания коронавирусом

Последствиями заболевания коронавирусом могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА.

«В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек ещё долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость», — цитирует РИА Пшеничную.

По её словам, многие пациенты жалуются на кашель, другие отмечают жжение в груди, головную боль.

Она подчеркнула, что после заболевания существует реабилитационный период.

За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 118 человек.