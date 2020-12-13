  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Названы последствия заболевания коронавирусом

08:35
Теги:

Последствиями заболевания коронавирусом могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА.

«В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек ещё долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость», — цитирует РИА Пшеничную.

По её словам, многие пациенты жалуются на кашель, другие отмечают жжение в груди, головную боль.

Она подчеркнула, что после заболевания существует реабилитационный период.

За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 560 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 118 человек.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/science/news/812537-koronavirus-posledstviya-zabolevani

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир