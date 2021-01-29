В России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 799), Санкт-Петербурге (2 284), Московской области (1 044), Нижегородской области (471) и Воронежской области (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.