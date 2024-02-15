Свиридов объяснил завистью и русофобией отказ иностранцев от рукопожатий с россиянами

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов прокомментировал отказ некоторых зарубежных спортсменов от рукопожатий с россиянами.

По словам Свиридова, несмотря на сложную политическую ситуацию, в мире остаются спортсмены, которые уважают россиян и белорусов.

«Тут все просто: это политика и внутренние качества человека, — сказал Свиридов. — Кто-то боится, что его накажут в своей стране, кто-то русофоб или завистник. В спорте зависть есть. Но есть и достоинство, и уважение. Поэтому есть и люди, которые подходят и жмут руки. Нельзя всех грести под одну гребенку», — цитирует Свиридова «Газета.Ru».