Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

15 февраля, 06:15

Свиридов объяснил завистью и русофобией отказ иностранцев от рукопожатий с россиянами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов прокомментировал отказ некоторых зарубежных спортсменов от рукопожатий с россиянами.

По словам Свиридова, несмотря на сложную политическую ситуацию, в мире остаются спортсмены, которые уважают россиян и белорусов.

«Тут все просто: это политика и внутренние качества человека, — сказал Свиридов. — Кто-то боится, что его накажут в своей стране, кто-то русофоб или завистник. В спорте зависть есть. Но есть и достоинство, и уважение. Поэтому есть и люди, которые подходят и жмут руки. Нельзя всех грести под одну гребенку», — цитирует Свиридова «Газета.Ru».

Источник: «Газета.Ru»
3
0
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Начальник полиции Канзас-Сити назвала количество пострадавших во время стрельбы на чемпионском параде NFL

Свиридов назвал Россию самой великой страной
Новости
RSS RSS
Все новости