На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша в здании с бассейном

На федеральной тренировочной базе в подмосковном Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. На данный момент на месте работают аварийные службы, сообщили в Telegram-канале министерства спорта РФ.

«Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — отметили в министерстве.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» расположен в Химкинском районе Московской области. База одновременно может принять более 500 спортсменов, тренеров, специалистов и врачей. Центр предоставляет условия для подготовки спортсменов по 32 видам спорта.