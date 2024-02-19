Международный фестиваль этноспорта в 2025 году пройдет в России

В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что местом проведения VII Международного фестиваля этноспорта 2025 года станет Россия.

«Международный фестиваль этноспорта тоже имеет свою историю, Россия готова принять это значимое международное мероприятие в 2025 году в Казани и обеспечить высокие уровни сервиса и организации. Уверен, что проведение фестиваля в России позволит внести значимый вклад в развитие самобытных культур и объединить на одной площадке яркие этнические состязания», — заявил ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин.

Международный форум и фестиваль «Возрождение традиционных видов спорта» прошел с 16 по 18 февраля 2024 года в Анталье под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта.