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Сегодня, 11:04

Международный фестиваль этноспорта в 2025 году пройдет в России

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что местом проведения VII Международного фестиваля этноспорта 2025 года станет Россия.

«Международный фестиваль этноспорта тоже имеет свою историю, Россия готова принять это значимое международное мероприятие в 2025 году в Казани и обеспечить высокие уровни сервиса и организации. Уверен, что проведение фестиваля в России позволит внести значимый вклад в развитие самобытных культур и объединить на одной площадке яркие этнические состязания», — заявил ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин.

Международный форум и фестиваль «Возрождение традиционных видов спорта» прошел с 16 по 18 февраля 2024 года в Анталье под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта.

Источник: https://tass.ru/sport/20022265
Олег Матыцин
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