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Мясников назвал неожиданные причины боли в горле

Мясников считает, что боль в горле у взрослых может быть вызвана не только инфекционными заболеваниями
19:30
Мясников назвал неожиданные причины боли в горле. Фото Shutterstock.com.
Мясников назвал неожиданные причины боли в горле. Фото Shutterstock.com.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что боль в горле у взрослых может быть вызвана не только инфекционными заболеваниями.

«Если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, бывает не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются этим симптомом. Например, аллергия. В таком случае нужно принимать не обезболивающие или антибиотики, а антигистаминные средства. Также одной из причин является повышенная кислотность желудка. Особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса», — сообщил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Также он отметил, что боль в горле может возникнуть из-за химического ожога и сухости слизистых оболочек, что часто происходит в отопительный период.

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Галина Глазко все материалы автора

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