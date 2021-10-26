Ученые заметили, что риск рецидива рака груди снижается при употреблении орехов

Китайские ученые из Шанхая опубликовали исследование в International Journal of Cancer, где пришли к выводу, что употребление орехов уменьшает риск рецидив рака груди или смерти.

Специалисты на протяжении нескольких лет изучили рацион питания 3 274 выживших женщин после рака груди. Оказалось, что большинство представительниц, которые употребляли орехи, не столкнулись с рецидивом заболевания.

При этом данное исследование носит только наблюдательный характер. Защищают ли орехи от рецидива рака груди будет изучено в ходе на других исследований.