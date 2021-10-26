Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Ученые заметили, что риск рецидива рака груди снижается при употреблении орехов

Ученые из Шанхая выяснили, что употребление орехов уменьшает риск рецидив рака груди или смерти
17:00
Ученые заметили, что риск рецидива рака груди снижается при употреблении орехов. Фото Кшиштоф Слусарчик.
Ученые заметили, что риск рецидива рака груди снижается при употреблении орехов. Фото Кшиштоф Слусарчик.

Китайские ученые из Шанхая опубликовали исследование в International Journal of Cancer, где пришли к выводу, что употребление орехов уменьшает риск рецидив рака груди или смерти.

Специалисты на протяжении нескольких лет изучили рацион питания 3 274 выживших женщин после рака груди. Оказалось, что большинство представительниц, которые употребляли орехи, не столкнулись с рецидивом заболевания.

При этом данное исследование носит только наблюдательный характер. Защищают ли орехи от рецидива рака груди будет изучено в ходе на других исследований.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
«Миранчук — инородное тело. Его надо отпустить на родину». В Италии поставили крест на Алексее
Киев пообещал ответные меры в случае прекращения поставок газа из России
1
0