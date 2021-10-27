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В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса

12:00
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1123 летальных исхода — это является новым антирекордом за весь период пандемии. За сутки в России полностью выздоровел 29 151 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913), Московской области (2670), Самарской области (1297) и Нижегородской области (783).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 8 352 601 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 233 898 летальных исходов, выздоровели 7 242 735 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3779

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Иван Торопцев все материалы автора

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