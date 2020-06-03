«Мне разбивает сердце то, что приходится рассказывать сыну про расизм». Пронзительные слова американского журналиста

Американский журналист поделился мнением о протестах в США и о проблеме расизма в стране.

«В жизни я не раз сталкивался с проблемой расизма в США, — написал в своей колонке журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. — Никогда сам не подвергался насилию, но время от времени чувствую, что ко мне относятся иначе. Например, когда я веду машину, а сзади вижу мерцающий свет сирены полицейского автомобиля, мне становится не по себе, даже страшно. Прекрасно знаю, что может произойти в таких случаях, поэтому и нервничаю.

Недавно у меня состоялся неприятный разговор с моим 16-летним сыном. Мне пришлось объяснять ребенку, что ему всегда нужно быть начеку: при виде полиции снимать капюшон, поднимать руки, если они того потребуют. Сын уже должен понимать, что находится в опасности. Но то, что я должен говорить такие вещи своему 16-летнему мальчику, — это буквально разбивает мое сердце. Но, к сожалению, на данный момент это реалии нашей страны".

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. (Алена Гребенькова)

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