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Младший брат Кокорина перед задержанием провел вечер в компании дочери сталелитейного магната

10:15
Люсьен Белоусова. Фото Instagram
Люсьен Белоусова. Фото Instagram
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Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, провел вечер с моделью и дочерью сталелитейного магната Люсьен Белоусовой, сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям источника, Кирилл Кокорин вместе с Кареном Григоряном и Белоусовой ночью катались на автомобиле девушки. Позже Кокорин и Григорян были задержаны полицией за пьяную драку с сотрудниками ресторана, куда их не пустили без QR-кода. Сама Белоусова не задержана, потому что в потасовке не участвовала.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Они отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.

Дополнительная информация:

https://t.me/ENews112/9097

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Сергей Разин все материалы автора

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