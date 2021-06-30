Младший брат Кокорина перед задержанием провел вечер в компании дочери сталелитейного магната

Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, провел вечер с моделью и дочерью сталелитейного магната Люсьен Белоусовой, сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям источника, Кирилл Кокорин вместе с Кареном Григоряном и Белоусовой ночью катались на автомобиле девушки. Позже Кокорин и Григорян были задержаны полицией за пьяную драку с сотрудниками ресторана, куда их не пустили без QR-кода. Сама Белоусова не задержана, потому что в потасовке не участвовала.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Они отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.