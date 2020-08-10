«МК»: Ефремову стало плохо после просмотра матча «Спартака», сын нашел его на полу

Известному российскому актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, вызвал скорую помощь его сын после просмотра матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), утверждает MK.

Врачи диагностировали артисту инсульт, но он отказался ехать в больницу. Ефремов заявил, что ему стало плохо после матча с участием «Спартака». Сын нашел актера на полу, у Михаила была нарушена речь.

В воскресенье в матче между красно-белыми и «Сочи» в Москве главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев. После игры владелец московского клуба Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.