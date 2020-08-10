«МК»: Ефремову стало плохо после просмотра матча «Спартака», сын нашел его на полу
Известному российскому актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, вызвал скорую помощь его сын после просмотра матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), утверждает MK.
Врачи диагностировали артисту инсульт, но он отказался ехать в больницу. Ефремов заявил, что ему стало плохо после матча с участием «Спартака». Сын нашел актера на полу, у Михаила была нарушена речь.
В воскресенье в матче между красно-белыми и «Сочи» в Москве главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев. После игры владелец московского клуба Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.
Дополнительная информация:
https://www.mk.ru/incident/2020/08/10/syn-nashel-efremova-na-polu-ne-mog-poshevelit-rukoy-i-nogoy.html