  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

«МК»: Ефремову стало плохо после просмотра матча «Спартака», сын нашел его на полу

10 августа 2020, 17:26
Михаил Ефремов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Ефремов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Известному российскому актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, вызвал скорую помощь его сын после просмотра матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), утверждает MK.

Врачи диагностировали артисту инсульт, но он отказался ехать в больницу. Ефремов заявил, что ему стало плохо после матча с участием «Спартака». Сын нашел актера на полу, у Михаила была нарушена речь.

В воскресенье в матче между красно-белыми и «Сочи» в Москве главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев. После игры владелец московского клуба Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/incident/2020/08/10/syn-nashel-efremova-na-polu-ne-mog-poshevelit-rukoy-i-nogoy.html

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Опрос

проголосовало: 41663
Все опросы
«Спартак» снимется с чемпионата?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
47
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир