Мэр Москвы Собянин отменил дистанционный режим работы

Начиная с сегодняшнего дня, 13 августа, в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако в то же время он порекомендовал работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Работодатели также по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10 процентов персонала каждые 15 дней).

Кроме того, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений, и в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, — сказал Собянин. — Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад.

Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии".

Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией.