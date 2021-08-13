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В России за стуки выявлено 22 277 новых случаев коронавируса

14:10
В России за стуки выявлено 22 277 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
В России за стуки выявлено 22 277 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 815 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 368 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810), Московской области (1223), Нижегородской области (547) и Свердловской области (525).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 557 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 864 летальных исхода, выздоровели 5 848 340 человек.

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Роман Шишов все материалы автора

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