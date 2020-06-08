Мэр Москвы разрешил с 16 июня посещение стадионов, но при условии заполняемости трибун не более 10 процентов

Мэр Москвы Сергей Собянин в специальном обращении, которое опубликовано на его сайте, рассказал о процессе смягчения режима самоизоляции в столице.

— Через неделю — 16 июня — будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, — объяснил Собянин. — Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

Напомним, что 19 июня должен возовновиться чемпионат России по футболу.