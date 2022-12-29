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Сегодня, 22:21

Малкин через суд требует 65 миллионов рублей с бывшего партнера по бизнесу

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин через суд требует почти 65 миллионов рублей с бывшего партнера по бизнесу. Соответствующие документы появились в ряде Telegram-каналов.

Хоккеист обратился в суд с иском о взыскании с бывшего партнера по бизнесу Николая Альтштейна, говорится в определении Арбитражного суда Москвы от 15 ноября 2022 года.

«Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Альтштейна Николая Олеговича (29.12.1983 года рождения, место рождения: г. Батуми, Грузия) требование Малкина Евгения Владимировича в размере 65 000 000 руб. 00 коп. — основной долг», — говорится в определении суда.

Евгений Малкин
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