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Сегодня, 12:59

В Швеции футболист приговорен к двум годам тюрьмы за изнасилование 16-летней девушки

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболист, чье имя не разглашается и который ранее выступал за шведский клуб «Хельсингборг», был приговорен к двум годам тюремного заключения. Такой приговор он получил по обвинению в изнасилование 16-летней девушки, сообщает SVT Nyheter.

Осужденный также должен быть депортирован из страны и не сможет вернуться в Швецию в течение 10 лет.

Он должен возместить моральный ущерб девушке в размере 215 тысяч шведских крон.

Преступление произошло в мае 2022 года после одной из вечеринок в городе Хельсингборг.

Отметается, что футболист так и не признал свою вину во время суда.

ФК Хельсингборг
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