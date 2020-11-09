«Лучше бы сами лишний раз п***л, возможно мир стал бы немного лучше». Блогер Варламов заступился за Дзюбу

Известный блогер и журналист Илья Варламов написал пост в Instagram о скандале с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы.

8 ноября Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram после того, как в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на футболиста, занимается мастурбацией.

В тот же день тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды.

«Где-то прочитал, что не так страшно, что Дзюба д***, как страшно, что он «как баба» показывал язык. Вообще меня каждый раз удивляет это ханженское отношение к сексу. Откуда, особенно у молодых людей в головах сидят какие-то криминально-гопнические понятия о том, что и как должен делать настоящий мужик, а что делать западло. Если покопаться в головах этих «настоящих мужчин», то откроются совсем страшные вещи. Например, бить женщину не западло.

Вот так и живут «настоящие мужики» злобные и забитые, не знающие своего тела и боящиеся доставить удовольствие себе и близкому человеку. Живут в своих норках, копят злобу и травят людей, которые не сделали им ничего плохого.

Лучше бы сами лишний раз п***л, возможно мир стал бы немного лучше».