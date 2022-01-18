Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 18:30

Леонид Федун считает, что рост цен на нефть скажется на российской экономике

Микеле Антонов
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» прокомментировал рост цен на нефть марки Brent.

«Про футбол ничего не могу сказать. На экономике это очень сильно отразится, поскольку доходы бюджета существенно выросли. Значительную прибавку от цены на нефть забирают в бюджет Российской Федерации, что есть хорошо», — сказал Федун «СЭ».

Напомним, что Леонид Федун не только владелец «Спартака», но и исполнительный член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Леонид Федун. «Не вижу никаких угроз для «Спартака» в ОАЭ». Эксклюзивное интервью Леонида Федуна

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
1
4
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить женщинам, и их безопасная альтернатива
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арбитр РПЛ Ковалев рассказал о проблемах при попытке вернуться из Казахстана в Россию

Дмитрий Гордон: «Шевченко не надо идти в политику. Ему надо заниматься футболом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости