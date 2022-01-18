Леонид Федун считает, что рост цен на нефть скажется на российской экономике

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» прокомментировал рост цен на нефть марки Brent.

«Про футбол ничего не могу сказать. На экономике это очень сильно отразится, поскольку доходы бюджета существенно выросли. Значительную прибавку от цены на нефть забирают в бюджет Российской Федерации, что есть хорошо», — сказал Федун «СЭ».

Напомним, что Леонид Федун не только владелец «Спартака», но и исполнительный член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».