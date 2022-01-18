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Сегодня, 18:49

Дмитрий Гордон: «Шевченко не надо идти в политику. Ему надо заниматься футболом»

Журналист Дмитрий Гордон посоветовал Андрею Шевченко не идти в политику
Карен Саркисян
Корреспондент

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

«Андрей Шевченко — это гордость Украины, — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24». — Украину в мире знают благодаря трем людям сегодня: братьям Кличко и Андрею Шевченко. Андрей — великий спортсмен и украинец. То, что он возглавил этот слабенький клуб, и то, что его освободили спустя два месяца, — это вопросы к руководству «Дженоа». Потому что всегда президенту клуба виднее, кого он приглашает, кого он освобождает и когда он это делает«.

Журналист посоветовал Шевченко не идти в политику.

«Что касается того, чтобы Андрей пришел на пост министра спорта Украины, то я думаю, что это не его. Шевченко не надо идти в политику. Ему надо заниматься футболом. У него предложений наверняка будет много. Как только он пойдет во власть, тем более с этой командой, будет провал. Если бы у меня спросили, я бы сказал: ни в коем случае не идти во власть, тем более в этой команде, которая себя давно исчерпала», — сказал он.

15 января «Дженоа» объявил об отставке Шевченко с поста главного тренера. Украинец возглавил генуэзский клуб в ноябре 2021 года.

Андрей Шевченко
Футбол
ФК Дженоа
серия А
2
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