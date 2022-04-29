«За этот позор я получил 17 миллионов»: Кушанашвили рассказал, почему согласился подраться с Джигурдой

Кушанашвили заявил, что за бой с Джигурдой он заработал 17 миллионов рублей

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, сколько он заработал за бой с музыкантом и шоуменом Никитой Джигурдой.

По словам 51-летнего ведущего, хотя поединок и получился позорным, ему не стыдно, так как он отдал все долги и закрыл ипотеку дочери.

«Я говорил: куда я пойду, какой мне октагон? Но люди из промоушена «Наше дело» (организатор боя) отвечают: мы заплатим хорошие деньги, — рассказал Отар в интервью для ютуб-канала «Алена, блин!». — А теперь я хочу, чтобы все услышали: я получил семнадцать миллионов [рублей] за позор! Только вдумайтесь: за один позор в октагоне лучший журналист Вьетнама и Лаоса (это Кушанашвили про себя) получил больше, чем за всю карьеру по журналистской профессии».

61-летний Джигурда уже в первом раунде отправил Кушанашвили в несколько нокдаунов. Бой завершился через полторы минуты.

«Чуть не ухайдокал меня могучий старик, два ребра сломал!», — сказал Кушанашвили. — И пусть смеются. Но 17 миллионов рублей наличными! Помню, как выносил деньги оттуда в мешке. У меня сломаны ребра, а из мешка вываливаются пятитысячные купюры. Как только я называю цифру, люди забывают про позор".