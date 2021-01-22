Курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 января

Стоимость евро на Московской бирже поднялась выше 91 рубля.

К 13:34 по московскому времени 22 января курс евро достиг отметки в 91,14 рубля. Стоимость доллара достигла 74,85 рубля. Российские индексы также падают. Индекс Московской биржи достиг 3 372 пунктов, упав на 1,49 процента, РТС — 1 419 пунктов, упав на 3 процента.

Рубль и российские индексы снижаются на фоне падения стоимости нефти. Цена барреля Brent снизилась на 2 процента до 54,94 доллара, WTI — на 2,3 процента до 51,9 доллара.

Согласно данным «Коммерсантъ», евро впервые достиг такой отметки с 11 января.