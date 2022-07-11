Курганский автобусный завод подал иск к НБА из-за товарного знака

Курганский автобусный завод (КАВЗ) обратился в суд с требованием частично отменить в России регистрацию товарного знака «Cavs» (сокращенное название «Кливленда»), принадлежащего НБА, сообщает РИА «Новости».

Завод требует предоставить ему права в категории «игры и игрушки», которые ответчик в этой сфере не использует.

Заявление поступило в суд по интеллектуальным правам 6 июля и оставлено без движения до 10 августа, говорится в определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

По данным Роспатента, НБА зарегистрировала в России комбинированный товарный знак «Cavs» в 1995 году. Помимо игр и игрушек бренд охватывает категорию спорттоваров, а также товары класса «печатная продукция, публикации».