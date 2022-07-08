Елена Беркова вызвала на бой Виталия Милонова

Российская порноактриса Елена Беркова вызвала на бой депутата Государственной Думы Виталия Милонова.

«Привет всем моим фанатам! Соскучились по мне? Я снова с вами и у меня есть для вас отличные новости! Я собираюсь подраться с настоящим политиком! Виталий Валентинович Милонов — я выбираю Вас! Вы уже имеете бойцовский опыт, и я уверена, что вы не откажете в любезности девушке! Обещаю, что сильно бить вас не буду, просто немного развлекусь с вами в октагоне. Надеюсь, вы имеете достаточно мужества, чтобы противостоять девушке! Лед и нашатырь с меня! Артур, думаю, что этот бой стал бы украшением «Нашего Дела», и я в деле!» — написала Беркова в соцсетях.

Ранее Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship». Актриса победила Иришку Чики Пики удушающим приемом. Позднее Беркова вызывала на бой Магомеда Исмаилова, Дмитрия Губерниева, Гаджи Автомата, Александра Емельяненко, Ольгу Бузову и Тину Канделаки.

В октябре 2021 года прошел бой между Милоновым и Джигурдой, в котором депутат проиграл.