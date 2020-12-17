В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 440 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 711), Санкт-Петербурге (3 763), Московской области (1 471), Нижегородской области (496) и Архангельской области (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.