  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В России за сутки — 28 214 случаев коронавируса

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 440 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 711), Санкт-Петербурге (3 763), Московской области (1 471), Нижегородской области (496) и Архангельской области (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир