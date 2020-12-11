Коронавирус в России и мире на 11 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 171 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 215), Санкт-Петербурге (3 779), Московской области (1 370), Нижегородской области (495) и Республике Карелия (427).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровело 2 059 840 человек.

— В России зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки — 613 летальных исходов.

— Более 150 тысяч россиян привились от коронавируса вакциной «Спутник V».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 11 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 70 785 244.

Первое место по числу зараженных занимают США — 16 039 393 человека. Далее идут Индия (9 796 992) и Бразилия (6 783 543).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 299 692. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (179 801) и Индия (142 222).

— Количество случаев коронавируса в мире за весь период пандемии превысило 70 миллионов.

— Во Франции с 15 декабря вступит в силу комендантский час, который будет действовать с 20.00 до 6.00. Мера ограничения введена как минимум до 7 января и будет действовать в новогоднюю ночь.