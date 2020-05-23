Коронавирус в России: главное на утро 23 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

— Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

— Более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях препарата «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции. По словам медика, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.

— Запрет на работу общественного транспорта, общепита, спортцентров, гостиниц, введенный из-за ситуации с COVID-19 будет, будет снят 25 мая.

— Торговля непродовольственными товарами будет разрешена в Ростовской области с 25 мая, дежурные группы в детских садах начнут работать с 1 июня.

— Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ужесточается масочный режим и вводится штраф за отсутствие маски в общественных местах.

— К москвичам, у которых есть иммуноглобулины G, никаких ограничений по передвижению в городе применять не будут, люди смогут сами решить, ограничить ли контакты с другими людьми, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 31 мая включительно из-за отсутствия снижения заболеваемости коронавирусом.