Коронавирус в России: главное на утро 15 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровел 512 825 человек.

— Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чечне временно запретил въезд в регион для туристов. Ограничение введено для предотвращения вспышки коронавируса.

— Ограничения в связи с пандемией не планируют смягчать в Башкортостане, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, для смягчения нет никаких оснований.

— Ограничительные меры в Санкт-Петербурге продлены до 26 июля. Торговые центры остаются закрытыми, жителям нельзя гулять в лесопарковых зонах, посещать рестораны и бары в полном режиме.