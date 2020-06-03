Коронавирус в мире: главное на утро 3 июня

По данным Worldometers на 8.30 по московскому времени 3 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 6 452 391 человек. Зафиксировано 382 479 летальных исходов, вылечились 3 067 598 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 881 205 человек. Далее идут Бразилия (558 237), Россия (423 741), Испания (287 012), Великобритания (277 985) и Италия (233 515).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (108 059), Великобритания (39 369), Италия (33 530), Бразилия (31 309) и Франция (28 940).

— Власти Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране.

— С 3 июля в Италии снимается ограничение на передвижение между регионами страны. С этого же дня страна готова принимать граждан ЕС и зоны Шенгена без карантина для въезжающих.

— Мексика находится на пике эпидемии коронавируса — страна входит в десятку по количеству случаев заражения в сутки. Всего в стране зафиксировано 97 326 случаев, наибольшее количество выявлено в столице страны, Мехико, а также в штате Мехико.

— Эквадор открывает международное сообщение с США с 3 июня. В июле страна планирует запустить рейсы в Европу.