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Сегодня, 19:30

Когда первый рабочий день после празднования 9 мая

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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С 9 по 12 мая жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ

С 9 по 12 мая жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Выходняе продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). 8 мая станет сокращенным рабочим днем.

Таким образом, 13 мая, в понедельник, будет первый рабочий день после праздников.

Длинные выходные в мае — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России.

В государственные праздники работают сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. Производственный календарь помогает правильно рассчитать заработную плату и отпускные.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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