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Сколько рабочих дней после 1 мая до Дня Победы

Опубликован производственный календарь 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

С 22 по 27 апреля будет шестидневная рабочая неделя. Затем россиян ждут длинные выходные в связи с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Таким образом, первомайские праздники продлятся 4 дня — с 28 апреля по 1 мая (включительно).

Перед выходными в честь Дня Победы, будет всегда два рабочих дня — 2 и 3 мая. После чего в России продлятся майские праздники — с 9 по 12 мая. Первым рабочим днем станет понедельник, 13 мая.

Длинные выходные в мае — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия
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