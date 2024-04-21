Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024

Майские праздники в 2024 году продлятся всего восемь дней. Первые четыре выходных дня пройдут 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно). 27 апреля, в субботу, будет рабочий день. Таким образом перед первыми майскими выходными будет шестидневная рабочая неделя. Выходной с 27 апреля, суббота, перенесли на 29 апреля. 2 мая, в четверг, будет первый рабочий день после Первомая.

В честь Дня Победы выходные также продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). 8 мая, в среду, будет сокращенный рабочий день. 13 мая, понедельник, станет первым рабочим днем после праздников.

Длинные выходные в мае — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. Производственный календарь помогает правильно рассчитать заработную плату и отпускные.