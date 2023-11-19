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Сегодня, 13:51

Карелин считает правильной затеей проведение выставки-форума «Россия»

Алина Савинова
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал, что думает о проведении выставки-форума «Россия».

«Я пока многое не успел посмотреть, только какие-то корпоративные стенды. Понимаю, что это правильная затея, нам есть чем хвастаться. Я надеюсь, что многие гости выставки увидят замечательные достижения и правильность миропостроения, которое мы для себя приняли», — приводит ТАСС слова Карелина.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и будет проходить до 12 апреля 2024-го на ВДНХ в Москве. На ней представлены самые важные достижения страны за последние годы. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

Источник: https://tass.ru/sport/19323549
Александр Карелин
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