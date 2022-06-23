Минтруд опубликовал календарь выходных дней в 2023 году

Министерство труда и социальной защиты РФ на своем сайте опубликовало производственный календарь на 2023 год.

Так, новогодние праздники для россиян продлятся с 31 декабря по 8 января. 31 декабря 2022 года будет нерабочим, так как выпадает на субботу. 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье) переносятся на 24 февраля и 8 мая, потому что они совпали с нерабочими праздничными днями.

Календарь выходных дней в 2023 году.

Россиян ждут два нерабочих дня в феврале (23 и 24) в связи с Днем защитника Отечества, а также 8 марта в честь Международного женского дня.

На майские праздники отдыхать в России будут 1, 8 и 9 числа.