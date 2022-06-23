Стало известно, почему умер певец Юрий Шатунов

Российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер из-за острой сердечной недостаточности, сообщают «Известия». Музыкальный исполнитель скончался в возрасте 48 лет.

По информации источника, в четверг Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где ему стало плохо. За ним приехала скорая помощь, но артист не смог доехать до больницы и умер в дороге.

Шатунов был солистом поп-группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год.

Среди его известных песен есть «Белые розы», «Не бойся», «Детство», «Седая ночь», «Глупые снежинки» и другие.