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Сегодня, 11:58

Стало известно, почему умер певец Юрий Шатунов

Читать «СЭ» в
Юрий Шатунов.
Фото Global Look Press

Российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер из-за острой сердечной недостаточности, сообщают «Известия». Музыкальный исполнитель скончался в возрасте 48 лет.

По информации источника, в четверг Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где ему стало плохо. За ним приехала скорая помощь, но артист не смог доехать до больницы и умер в дороге.

Шатунов был солистом поп-группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год.

Среди его известных песен есть «Белые розы», «Не бойся», «Детство», «Седая ночь», «Глупые снежинки» и другие.

Источник: https://iz.ru/1354115/2022-06-23/nazvana-prichina-smerti-solista-laskovogo-maia-iuriia-shatunova
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Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
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