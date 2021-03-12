Главное о коронавирусе в России и мире на 12 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 12 марта, за последние сутки России выявлено 9 794 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 486 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 496 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 610), Санкт-Петербурге (957), Московской области (476), Нижегородской области (375) и Самарской области (252).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 370 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 220 летальных исходов, выздоровели 3 973 029 человек.

— Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 12 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 119 165 187.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 925 902 человека. Далее идут Индия (11 308 846) и Бразилия (11 284 269).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 543 721. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (273 124) и Мексика (193 142).

— В Эстонии вводится локдаун сроком на месяц, до 11 апреля. Учебные заведения переводятся на дистанционный режим, закрываются магазины, общепит и развлекательные учреждения.

— Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) анализируют сообщения об отказе использовать вакцины компании AstraZeneca в некоторых странах Европейского союза.

Организация, заявил собеседник агентства, публично огласит свои выводы, как только появится полное понимание происходящего.

— Европейская комиссия решила авторизовать для использования на рынке и выдать условное регистрационное удостоверение четвертой по счету в ЕС вакцине против коронавируса, на этот раз от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ) — компании Janssen-Cilag.