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Кабмин предлагает законодательно прописать механизмы борьбы с инсайдом в спортивной сфере

12 мая 2021, 23:59

Правительство РФ обсудит поправки, направленные на борьбу с инсайдом и конфликтом интересов в сфере спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений, направленных на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований», — указано в пресс-релизе.

В частности, законопроектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта», а также механизмы противодействия им, подчеркнули в кабмине.

В случае одобрения на заседании правительства данный законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11359643

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