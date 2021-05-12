Кабмин предлагает законодательно прописать механизмы борьбы с инсайдом в спортивной сфере

Правительство РФ обсудит поправки, направленные на борьбу с инсайдом и конфликтом интересов в сфере спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений, направленных на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований», — указано в пресс-релизе.

В частности, законопроектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта», а также механизмы противодействия им, подчеркнули в кабмине.

В случае одобрения на заседании правительства данный законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.