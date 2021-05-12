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Главное о коронавирусе в России и мире на 12 мая: статистика и факты

11:30
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 718), Санкт-Петербурге (734), Московской области (642), Ростовской области (201) и Воронежской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 905 059 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 114 331 летальный исход, выздоровели 4 518 529 человек.

— В России предложили ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 12 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 160 359 125.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 550 115 человек. Далее идут Индия (23 340 938) и Бразилия (15 285 048).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 596 946. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (425 711) и Индия (254 225).

— В Великобритании 17 мая вводят паспорта вакцинации для поездок за рубеж. Паспорта вакцинации будут запущены Национальной службой здравоохранения (NHS) в виде приложения для смартфонов и планшетов.

— В реке Ганг в Индии нашли десятки тел людей, предположительно умерших от COVID-19. По словам жителей, люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

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