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В России выявили 8 380 новых случаев коронавируса

11:21
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 8 380 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 349 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 718), Санкт-Петербурге (734), Московской области (642), Ростовской области (201) и Воронежской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 человек.

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