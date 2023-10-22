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Сегодня, 20:05

«Известия»: бойца ММА Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма

Бойца ММА Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец Ильяс Якубов.
Ильяс Якубов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец ММА Ильяс Якубов задержан в Москве, сообщают «Известия».

Следственный комитет Москвы 22 октября сообщил о задержании мужчины по делу о публичном оправдании терроризма. По данным источника, речь идет о Якубове.

В октябре 31-летний боец выложил в социальных сетях видео с цитатами террориста Шамиля Басаева, который совершил несколько терактов в России, в том числе организовал нападение на школу в Беслане. Практически сразу ролик был удален.

27 октября Якубов должен был провести поединок против Вячеслава Василевского на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: «Известия»
ММА
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