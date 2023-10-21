Обладатель «Золотого мяча» Веа финишировал первым в первом туре президентских выборов в Либерии

Экс-форвард «Милана» и «ПСЖ» Джордж Веа с небольшим перевесом финишировал первым в первом туре президентских выборов в Либерии. 56-летний либериец набрал 43,84 процента голосов.

Его конкурент Джозеф Боакаи набрал 43,44 процента. Теперь два кандидата встретятся во втором туре 7 ноября.

В 2017 году, когда Веа первый раз балатировался в президенты страны, набрал лишь 38,37 процента голосов в первом туре выборов, прежде чем одержать победу с 61,01 процента. Его соперником тогда тоже был Боакаи (28,76 процента в первом туре в 2017 году).

В 1995 году Веа стал обладателем «Золотого мяча». В том же году он был признан футболистом года в Европе и игроком года по версии ФИФА. Также он входит в список «ФИФА 100» и в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.