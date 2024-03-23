Обляков: «Прошу всех, будьте аккуратнее, бдительны, берегите друг друга»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал трагедию в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Страшная трагедия. Прошу всех, будьте аккуратнее, бдительны, берегите друг друга. Соболезнования всем близким погибших», — написал Обляков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.