Источник: владелец «Челси» Абрамович приобретет 145-метровую яхту

Российский бизнесмен, владелец «Челси» Роман Абрамович в ближайшее время станет владельцем новой яхты, сообщает Forbes со ссылкой на источники на яхтенном рынке.

145-метровая Solaris в настоящее время строится на верфи Lloyd Werft в немецком Бремерхафене. На той же верфи в 2010 году была построена 115-метровая яхта Абрамовича Luna. Также ему принадлежит яхта Eclipse длиной 162,5 м.

Для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145 зарегистрированные под именами M-Solo & M-Sola.

По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, стоимость может доходить до 450 миллионов евро.

В 2003 году Абрамович приобрел «Челси». При нем лондонцы завоевали пять титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и две Лиги Европы.