Главное о коронавирусе в России и мире на 24 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду, 24 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 417), Санкт-Петербурге (909), Московской области (695), Нижегородской области (397) и Ростовской области (304).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 24 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 112 680 159.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 897 718 человека. Далее идут Индия (11 030 176) и Бразилия (10 260 621).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 514 996. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (248 686) и Мексика (181 809).

— Чемпионаты Европы по футболу среди юношей и девушек до 19 лет отменили из-за коронавируса. Отмечается, что при действующих ограничениях сложно обеспечить передвижение команд и проведение турниров.

— Власти автономного сообщества Галисия в Испании могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По данным СМИ, за необоснованный отказ от прививки в большинстве случаев будет грозить штраф от тысячи евро до трех тысяч. При этом санкция может достигать 60 тысяч евро.

— В США количество умерших от COVID-19 превысило 500 тыс. Президент Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса.