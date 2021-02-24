Алексей Миллер переизбран главой «Газпрома» еще на 5 лет

Алексей Миллер избран председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок с 31 мая 2021 года. Как сообщает Twitter компании, решение было принято Советом директоров «Газпрома» единогласно.

Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

? Алексей Миллер избран Председателем Правления «Газпрома» на новый пятилетний срок с 31 мая 2021 года.



Решение единогласно принято Советом директоров компании. pic.twitter.com/TdIjKxNhCT — ПАО «Газпром» (@Gazprom) February 24, 2021

Миллер — глава компании, которая владеет действующим чемпионом страны «Зенитом». «Газпром» купил контрольный пакет акций клуба в 2005 году, и с тех пор команда выиграла шесть чемпионатов и три Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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