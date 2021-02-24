  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Алексей Миллер переизбран главой «Газпрома» еще на 5 лет

14:59
Теги:

Алексей Миллер избран председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок с 31 мая 2021 года. Как сообщает Twitter компании, решение было принято Советом директоров «Газпрома» единогласно.

Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

Миллер — глава компании, которая владеет действующим чемпионом страны «Зенитом». «Газпром» купил контрольный пакет акций клуба в 2005 году, и с тех пор команда выиграла шесть чемпионатов и три Кубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

50 самых влиятельных людей российского футбола

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир