Махачев — о трагедии в «Крокусе»: «Соболезную семьям погибших»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал трагедию в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Нет ничего хуже, чем убийство невинных людей! Нет никого хуже, чем убийцы невинных людей! Виновные в этой бесчеловечности, убийстве людей по всему миру без повода и причины должны быть наказаны. Соболезную семьям погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и терпения всем нам в это тяжелое время», — написал Махачев в своих соцсетях.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.