Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

23 марта, 09:09

Церемония прощания с Василием Уткиным не будет отменена

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Комментатор Василий Уткин
Василий Уткин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Церемония прощания с комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным состоится 23 марта, несмотря на трагедию в подмосковном «Крокус сити холле».

«Прощание и похороны состоятся», — сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси».

Церемония прощания с Уткиным пройдет в Центральной клинической больнице при президенте России с 11.00 до 14.00. Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет.

Василий Уткин. Комментатор, который владел русским литературным языком. Мои воспоминания о годе работы с Василием Уткиным

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Источник: https://t.me/egrisi_fc/4049
Василий Уткин
1
2
Читайте также
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Илья Малинин выиграл чемпионат мира с мировым рекордом
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса»
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА уступает «Автомобилисту» и рискует вылететь из плей-офф
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев — о трагедии в «Крокусе»: «Соболезную семьям погибших»

Каррера выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Новости
RSS RSS
Все новости