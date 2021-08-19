Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

01:58
Заки Анвари. Фото Instagram
Заки Анвари. Фото Instagram

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну.

Как написал в Twitter журналист Бабак Тагвай, Анвари забрался в отсек шасси американского транспортного самолета C-17A, чтобы улетететь из Афганистана. Однако позже части тела футболиста были найдены в отсеке.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещенное в РФ террористическая организация) объявило о захвате власти в Афганистане.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за 4 миллиона евро
Адвокаты Мамаева были удивлены, что суд обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой
«Жиго ждет большая карьера». Украинец из «Бенфики» Яремчук — о победе над «Спартаком»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд