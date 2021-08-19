Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну.

Как написал в Twitter журналист Бабак Тагвай, Анвари забрался в отсек шасси американского транспортного самолета C-17A, чтобы улетететь из Афганистана. Однако позже части тела футболиста были найдены в отсеке.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещенное в РФ террористическая организация) объявило о захвате власти в Афганистане.